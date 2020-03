Coronavirus, Zilina in liquidazione: si tratta del primo club di Skriniar

Prima squadra europea ad andare in liquidazione dopo la diffusione della pandemia di Coronavirus che ha paralizzato il Vecchio Continente. Si tratta infatti dello Zilina, primo club di Milan Skriniar. Il difensore slovacco ha iniziato proprio lì, in patria, la sua carriera da calciatore prima di passare alla Sampdoria nel 2013 e poi all’Inter, dove è esploso definitivamente ad alti livelli in Europa.

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che sottolinea anche il comunicato del FIFPro, il sindacato mondiale dei calciatori: “Lo Zilina – si legge – ha rifiutato di negoziare con il sindacato slovacco dei giocatori”. La decisione definitiva del primo club di Skriniar, racconta la rosea, è arrivata dopo la scelta del club di cedere l’attaccante Robert Bozenik al Feyenoord a gennaio per 4,5 milioni di euro. Prima vittima del calcio europeo tartassato dal Coronavirus: si tratta dello Zilina, costretto dunque alla liquidazione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!