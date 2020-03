Correa: “Stagione incredibile con la Lazio: vogliamo lottare per lo scudetto”

Intervistato da Fox Sports, l’attaccante della Lazio Joaquin Correa, con un passato alla Sampdoria prima di passare in Liga al Siviglia, ha parlato sia del momento che sta affrontando il calcio italiano sia della sua esperienza vissuta con la maglia dei biancocelesti in una stagione davvero incredibile.

“In questo momento sono in isolamento obbligatorio a casa ed anche per questo spero che le persone si impegnino davvero perché no, non è uno scherzo”. Poi il discorso di Correa sul campionato affrontato e sugli idoli da bambino: “Quest’anno con la Lazio viviamo una stagione incredibile. Stiamo dando il massimo per rimanere lì. È un sogno che ho da quando sono bambino e nessuno può togliermelo. I miei giocatori argentini preferiti? Messi e Maradona. Anche se il mio insegnante, il mio idolo, è stato Juan Sebastian Veron. Posso considerarlo il mio papà calcistico, gli ho visto fare cose incredibili in campo”. Queste le parole del Tucu, protagonista con la Lazio di Inzaghi tra i primi posti della Serie A.

