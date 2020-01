Corsa a tre per Gedson Fernandes: il Milan scatta, i nerazzurri indietreggiano

Corsa a tre e Inter decisa ad indietreggiare nella corsa a Gedson Fernandes. Come riportato da A Bola, il centrocampista del Benfica è sempre più vicino all’addio al Benfica. Ad incidere sulla possibile partenza del calciatore anche lo sbarco tra i lusitani di Weigl, anch’esso in passato nel mirino dei nerazzurri. Sul calciatore pende una clausola da 120 milioni, ma il portale portoghese annuncia la possibilità di un addio per una cifra tra i 20 ed i 30 milioni, con il Milan pronto ad approfittarne.

Mentre i nerazzurri concentrano tutte le loro priorità su Arturo Vidal, i rossoneri provano ad anticipare la concorrenza dei cugini per rinforzare la mediana di Pioli con l’arrivo di Gedson Fernandes. In corsa per il centrocampista anche Manchester United e Lione, con il Milan tra le formazioni più vigili per il calciatore.

