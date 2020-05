CorSera – Nel nuovo calcio non c’è spazio per i dribbling: crollo del 25% in Bundesliga

Tra le statistiche immediatamente passate sotto la lente d’ingrandimento, nel confronto tra il calcio prima e dopo il coronavirus c’è un dato che risalta agli occhi più di ogni altro. In Bundesliga, il prima campionato far i top in Europa a ripartire, se tutto sommato le squadre corrono quanto prima, hanno invece modificato alcune tendenze. Come scritto questa mattina dal Corriere della Sera, ad esempio si tira e si segna con più parsimonia e, com’era più che lecito aspettarsi, si risparmia sui contrasti.

Ma la statistica più evidente fa riferimento al crollo verticale assunto dai dribbling. Un passivo del 25% che non si può ricondurre alla sola assenza alla prima giornata alla ripresa del campionato tedesco del fenomeno inglese Jadon Sancho del Borussia Dortmund, uno dei migliori specialisti in Bundesliga nell’uno contro uno. I dribbling, crollati da 38,5 di media a partita ad appena 29, segnalano probabilmente una maggiore attenzione da parte dei calciatori ad evitare contatti ravvicinati con gli avversari.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!