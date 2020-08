CorSera – Le condizioni di Conte per rimanere: chiarezza con la società, non solo sul mercato

Rimane, ma solo a determinate condizioni: sembra questo, infatti, l’epilogo di una telenovela che occuperà per diverso tempo l’agosto nerazzurro, dopo le scottanti dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria esterna contro l’Atalanta. Secondo il Corriere della Sera, l’ex allenatore della Juventus rimarrà seduto sulla panchina della Beneamata, ma solamente a determinate condizioni.

Conte, in primis, vorrebbe essere protetto a livello mediatico, con l’Inter che è stata più volte attaccata in questa stagione; nonostante ciò, il gruppo lo ha sempre seguito: l’alchimia con la squadra non è in discussione. In secondo luogo, serve una linea chiara per il mercato: a Conte sono stati promessi determinati acquisti (vedi Vidal), che successivamente non si sono concretizzati.

Dopodichè, è necessario un filo diretto con Steven Zhang, da diversi mesi in Cina e non pervenuto dopo il lockdown dalle parti di Appiano Gentile. Infine, per Conte è necessario rimuovere inutili personalismi e remare tutti nella stessa direzione, non solo sul mercato. A queste condizioni, il matrimonio continuerà; in caso contrario, Conte potrebbe agire di conseguenza.

