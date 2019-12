CorSera – Conte contro il Genoa per raggiungere Mourinho e Mancini

Infortuni, squalifiche ma anche tante polemiche: i primi 5 mesi di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter non sono stati per niente facili. Tutto quello che è successo in questa prima parte di stagione un altro allenatore – su un’altra panchina – lo vivrebbe in due o tre stagioni. Eppure i nerazzurri sono lì: con la vittoria di oggi contro il Genoa aggancerebbe la Juventus in testa alla classifica dopo 17 giornate.

Negli ultimi anni l’Inter è sempre partita forte, è vero, ma questa volta la musica sembra davvero cambiata: come scrive il Corriere della Sera infatti con i tre punti di oggi Conte raggiungerebbe il record di José Mourinho e Roberto Mancini. Nessuno – nell’era moderna – è riuscito a raggiungere quota 42 dopo 17 giornate. Un bel traguardo da raggiungere per il tecnico leccese, in attesa della pausa natalizia per poi riprendere di nuovo la marcia.

