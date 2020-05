CorSera – Controlli, distanze per gli ultrà ed automatizzazione: così ripartono gli stadi in Serie A

Una vera e propria rivoluzione per evitare di ritardare in maniera drastica il ritorno dei tifosi allo stadio. In un’analisi pubblicata dal Corriere della Sera emergono diversi punti su quello che sarà il futuro del tifo in Italia, costretto ancora a lungo a fare i conti con l’allarme Coronavirus.

Un anno senza tifosi o, secondo l’epidemiologo americano Zach Binney, addirittura un anno e mezzo. Troppo alto il rischio di contagio in una platea con 60 mila persone. Con questi presupposti, tutta la stagione 2020/2021 si svilupperà a porte chiuse, in un gioco di riflessioni ed idee che coinvolge già i club più lungimiranti in vista del futuro. Tre i punti fondamentali per permettere soprattutto agli stadi di ripartire: controlli, distanziamento ed automatizzazione. Alla base, la riduzione della capienza degli impianti che dovranno compiere un grande salto in avanti per ottimizzarsi e fare i conti con l’emergenza.

Controllo della temperatura corporea per i tifosi ed il problema mascherine, obbligatorie ma che minano la possibilità di riconoscere i supporters in termini di sicurezza. Allo stadio, incentivati gli acquisti via smartphone. E poi, porte con aperture ad infrarossi e la novità più grande per gli ultrà, seduti “perché sarà l’unico modo per occupare uno spazio ben definito e distante”, si legge sul quotidiano. Un cambiamento radicale che rischia di ridisegnare il nostro calcio, in attesa di riabbracciare i tifosi e tentare un lento ritorno alla normalità. Un anno, forse anche di più, a porte chiuse: per il calore della gente bisognerà aspettare ancora a lungo.

