CorSera – Il fittissimo calendario della FIGC: il futuro del calcio italiano in 4 appuntamenti

Se non sarà la settimana decisiva, poco ci manca, perché nei prossimi giorni la FIGC terrà quattro importantissime riunioni. Trovandoci di fronte ad una situazione in cui tutto può davvero variare da un giorno ad un altro, risulta ancora difficile riuscire a fare delle previsioni attendibili. Ma ciò che è certo (e che si spera) è che nei prossimi giorni quantomeno il presidente Gabriele Gravina avrà nella sua mente le idee più chiare sul da farsi per il futuro del calcio italiano. Come riassunto questa mattina dal Corriere della Sera, ecco quali saranno i prossimi quattro impegni della Federcalcio:

LINEE GUIDA – Domani è in programma una riunione tra la Figc e il comitato tecnico scientifico. Si stabiliranno le linee guida per la ripresa degli allenamenti che, se tutto va bene, dovrebbero ripartire il 4 maggio

UEFA – Sempre domani è in programma una riunione dell’Uefa per tentare di stilare varie ipotesi per il calendario. Sul tavolo, tra le altre, c’è quella di giocare le coppe ad agosto, in campo neutro e in gare secche

RIUNIONE INTERNA – Per giovedì la Figc ha fissato una riunione con tutte le componenti (leghe, giocatori, arbitri) per spiegare quanto deciso con il comitato tecnico scientifico per un’eventuale ripresa delle attività sportive

GOVERNO – Quanto deciso dal comitato tecnico scientifico e dalla Figc sarà poi sottoposto al ministro della Salute Speranza e a quello dello Sport Spadafora che dovranno decidere se dare l’ok alla ripresa

