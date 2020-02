CorSera – Fortissime pressioni della Juventus per il rinvio: ora il calendario è un caos

La decisione arrivata in mattinata ha scatenato l’ira dei tifosi dell’Inter: il derby d’Italia contro la Juventus in programma domani sera all’Allianz Stadium è stato rinviato al 13 maggio. Una sciagura se si guarda il calendario dei nerazzurri in quella settimana che dovranno affrontare – in fila – Juventus, Napoli ed Atalanta. Una decisione – quella della Lega – che sta facendo discutere molto, ma come si è arrivato a ciò?

L’edizione online del Corriere della Sera svela il retroscena di questi giorni con la Juventus che avrebbe effettuato fortissime pressioni alla Lega per il rinvio della gara. Il club bianconero – ed il presidente Agnelli – non volevano disputare il match a porte chiuse anche – e soprattutto – per l’incasso che questa gara porta nelle casse della società essendo il match più sentito dell’anno. La decisione appare comunque assurda – accusa il quotidiano – perché l’Inter ha già una gara da recuperare, quella con la Sampdoria.



