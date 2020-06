CorSera – Il caos tattico di Eriksen ed i meriti di Marotta: “L’Inter meritava la vittoria”

Un’analisi che tocca ogni aspetto quella tracciata da Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera. Un punto che abbraccia il Napoli, corsaro nella lotta verso la finale, e l’Inter, protagonista di ottimi lampi al San Paolo. Al triplice fischio però ad esultare sono gli azzurri, eroi nel deserto partenopeo e con la chance Coppa Italia da poter sfruttare fino in fondo.

I nerazzurri hanno tentato di sfruttare il caos tattico generato dalla posizione di Eriksen che, però, non ha regalato i frutti sperati: “Il momento migliore dell’Inter è stato nel primo tempo quando il Napoli non capiva bene come marcare Eriksen, nel senso della posizione. Non era mezzala e non era una punta. Si appoggiava a Demme, ma senza grande costanza. Girava per il campo. L’Inter aveva cioè un attaccante libero mentre il Napoli rispondeva con un difensore in più, lo stesso Demme. Questo ha prodotto una pressione continua ma piena di sbagli tattici”.

Il bilancio del match, secondo Sconcerti, pende dalla parte di Marotta: “Che meritasse di eliminare il Napoli, molto meno. L’Inter è corretta sulla carta, ha giocatori giusti nei ruoli, non dentro la partita. Ho un’impressione scandalosa. Ha fatto per ora più Marotta di Conte. Non manca più qualità, manca tempo, fantasia, schemi alternativi, facilità di dribbling”. Questa l’analisi tracciata dal giornalista sulle colonne del Corriere della Sera in merito alla realtà nerazzurra post Napoli-Inter: partenopei in finale e Beneamata costretta a dire addio alla Coppa Italia.

