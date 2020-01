CorSera – Inter, gruzzoletto di mercato cercasi: fissato il prezzo per Politano, la Roma è interessata, ma…

L’Inter continua a muoversi sul mercato mantenendo un basso profilo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. I nomi sono ormai noti: oltre a Arturo Vidal e Christian Eriksen, sul tavolo ci sono anche quelli di Marcos Alonso e Oliver Giroud. I due giocatori del Chelsea sono ai margini del progetto blues ma la richiesta del club londinese è ancora troppo alta.

Per questo, come riferisce il Corriere della Sera, l’Inter cercherà di piazzare alcune uscite importanti, tra cui quella di Matteo Politano. Marotta ha fissato il prezzo dell’ex Sassuolo a 25 milioni di euro, troppi, al momento, per la Roma, club interessato, che per chiudere a queste cifre deve prima cedere Under. Un gruzzoletto che però potrebbe aiutare molto il club nerazzurro.

