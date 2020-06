CorSera – Inter, le 3 buone notizie dopo il pareggio contro il Napoli

Si dovrà lavorare ancora tanto in casa Inter in vista della prossima stagione, soprattutto sulla capacità di saper incidere nei momenti chiave della partita. L’1-1 del San Paolo contro il Napoli non può che lasciare l’amaro in bocca per la grandissima occasione avuta dalle parti di Appiano Gentile, ma guardando invece la prestazione non si può che essere orgogliosi per aver giocato dopo oltre 3 mesi di stop una gara di buona intensità nettamente dominata in termini di possesso palla e occasioni da gol.

Per questo motivo, sebbene l’eliminazione, secondo il Corriere della Sera l’Inter rientra a Milano comunque con tre ottime notizie che fanno ben sperare per il campionato. Innanzitutto la condizione fisica dei calciatori, superiore non solo a quelli del Napoli, ma anche rispetto agli interpreti scesi in campo nell’altra semifinale tra Juventus e Milan. Da salvare, poi, l’ottima prova di squadra che ha offerto un calcio propositivo con grande facilità nel creare opportunità da rete. E infine la grande prestazione di un Christian Eriksen finalmente sbocciato dopo critiche ingenerose ricevute.

