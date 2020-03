CorSera – La decisione di Dal Pino senza una riunione straordinaria: tra telefonate e pressioni

Tutto il mondo del calcio – ed in particolare i tifosi nerazzurri – sono in subbuglio dopo la decisione della Lega sul rinvio di Juventus-Inter e delle altre 4 partite di Serie A che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse. Il presidente Paolo Dal Pino – spiega il Corriere della Sera – è arrivato a questa decisione senza attendere, consultarsi, convocare un cda straordinario vista la delicatezza dell’argomento.

Ma perché tutto ciò? Come si è arrivato? Innanzitutto si è partito dall’idea di tutelare il prodotto e l’immagine della Serie A ma non solo: negli Stati Uniti, dove è ora Dal Pino, sono arrivate telefonate del Ministro Spadafora, del governatore del Friuli Fedriga… Insomma anche le pressioni politiche hanno fatto il loro: il caos è evidente, non è stata una grande mossa.



