CorSera – La lotteria di Juventus-Inter: sei numeri possono essere decisivi

Il Corriere della Sera analizza sei numeri che possono essere decisivi nella sfida a porte chiuse di domenica sera allo Stadium tra Juventus e Inter. Otto sono i gol subiti dalle due squadre nei primi tempi disputati. Un dato che sicuramente rappresenta al meglio quanto i reparti difensivi di Sarri e Conte siano i migliori del campionato.

Il dato complessivo si riferisce ovviamente alle gare disputate finora in Serie A, ma nel 2020 i bianconeri non hanno ancora subito gol nella prima frazione, mentre i nerazzurri sono già a quota tre. Sarà duello anche tra i due tecnici: a San Siro, il match d’andata terminò 2-1 per la Juventus. Nelle ultime 40 stagioni di serie A c’è solo un allenatore bianconero ad aver vinto entrambe le prime due sfide di campionato contro l’Inter: è proprio Antonio Conte, che siede ora sulla panchina nerazzurra.

Sfida tra allenatori ma anche tra bomber: qualora segnasse all’Inter, Cristiano Ronaldo stabilirebbe il primato della serie A per presenze di fila con almeno un gol all’attivo (attualmente a 11) in una singola stagione. Si tratterebbe di un record nel record perché CR7, infatti, non ha mai trovato la rete per 12 gare consecutive in campionato.

Sponda Inter, invece, c’è Romelu Lukaku, con un dato che spaventa i bianconeri. Pur non avendo segnato nell’ultima trasferta persa 2-1 contro la Lazio, da quando veste la maglia nerazzurra, il belga non è mai rimasto a secco per due gare consecutive fuori casa. Con 12 gol (su 17 totali), è il miglior marcatore in trasferta dei 5 maggiori campionati europei.



