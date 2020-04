CorSera – Marcia indietro UEFA? Ipotesi campionati e coppe a settembre

La Francia calcistica si è ufficialmente fermata: la Ligue 1 non andrà avanti, si pensa già alla prossima stagione. Data la situazione di pandemia la non ripresa dei campionati europei (anche il Belgio ha detto stop) è sempre più probabile ma ora – senza le squadre francesi – sarà ancora più difficile ipotizzare una ripresa delle coppe europee nelle prossime settimane.

Dunque come riporta il Corriere della Sera l’UEFA starebbe pensando di eliminare la deadline individuata per il 2 agosto per la fine dei campionati e delle coppe nazionali. Nelle stanze di Nyon infatti si starebbe pensando ad un rinvio anche a settembre della stagione attualmente ferma. Ci saranno sviluppi continui, il mondo del calcio non vuole arrendersi.



