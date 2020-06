CorSera – Partite in chiaro? Oggi l’ufficialità: ecco il programma

Una grande svolta per il calcio italiano, dettata dall’emergenza sanitaria, ma che potrebbe aprire le porte verso un deciso cambiamento. Come riporta il Corriere della Sera infatti oggi arriverà in Assemblea di Lega l’ufficialità per la visione di due partite in chiaro del campionato di Serie A.

Grazie al grande lavoro svolto dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora infatti, dal prossimo weekend sarà possibile guardare alcune partite di campionato senza la pay-tv. Saranno infatti utilizzati i programmi TV8 ed il canale YouTube di Dazn. Atalanta-Sassuolo sarà messa a disposizione da Sky sul primo, mentre Dazn trasmetterà Verona-Cagliari.

Importanti novità anche sul fronte highlights: questi saranno infatti disponibili al termine di TGPost su Rai2 con una finestra di 20 minuti.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!