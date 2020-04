CorSera – Vietato l’ingresso ai centri sportivi fino al 18 maggio: slitta ancora la ripresa del campionato

Nella conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte andata in onda ieri sera a reti unificate, è stata annunciata per quanto riguarda il mondo del calcio la data del 18 maggio per la ripresa degli allenamenti da parte degli atleti presso i centri sportivi dei rispettivi club. Uno slittamento di due settimane esatte rispetto ad una prima previsione che lasciava presagire un ritorno alle attività a partire dal 4 maggio. Come scritto questa mattina dal Corriere della Sera, i calciatori potrebbero correre, come una persona qualsiasi, in un parco cittadino perché resta vietato l’ingresso nei centri sportivi.

Si sollevano a questo punto ulteriori dubbi sulla possibilità o meno di riprendere il campionato. Ipotizzando che venga rispettata la nuova tabella di marcia fissata dal governo, in campo i club non tornerebbero sicuramente prima di metà giugno. La Serie A, così come è, potrebbe partire al più tardi tra il 10 e il 14 giugno, anche se il tempo di preparazione fisica e atletica delle squadre sarebbe minima. Insomma, le poche certezze che sembravano essere maturate negli ultimi giorni della scorsa settimana, sono crollate nel caos più totale.

