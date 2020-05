CorSera – Zhang vuole fermare il campionato! Ma Marotta non può sbilanciarsi per una ragione

Non sembra essersi mossa con decisione dal parere iniziale sulla ripresa del campionato, l’Inter guidata dal presidente Steven Zhang. Il giovane dirigente, infatti, come nei giorni dello scoppio della pandemia in Italia, è tutt’ora preoccupato per la salute dei propri calciatori e, stando a quanto riferito questa mattina dal Corriere della Sera, vorrebbe fermare una volta per tutte la Serie A. Un partito, quello che rappresenta il fronte del no, a cui vanno aggiunti altri club come Sampdoria, Genoa, Udinese e Torino.

L’Inter, da una parte frenata dal proprio presidente, non si è comunque mai sbilanciata pubblicamente nelle varie riunioni di Lega soprattutto per dovere istituzionale. L’amministratore delegato Beppe Marotta è infatti un consigliere federale della Serie A e vorrebbe evitare di creare un cortocircuito con il suo ruolo all’interno della dirigenza nerazzurra. Per questo motivo, il dirigente varesino sta utilizzando l’arma della diplomazia per tentare di rappresentare al meglio il club interista in una posizione bilanciata.

