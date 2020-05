Corso: “Inter, società valida e buon allenatore. In 2-3 anni mi aspetto qualcosa di importante”

Nel Pantheon ideale dell’Inter, un nome che per nessuna ragione al mondo potrebbe mancare, è quello di Mariolino Corso. L’ex centrocampista ha vinto ben due Coppe dei Campioni in maglia nerazzurra, divenendo uno degli idoli principali della tifoseria interista. A distanza di anni, seppur comprensibilmente poco noto per gran parte dei giovani, l’ex calciatore continua ad essere ben voluto e ricordato con enorme piacere negli ambienti nerazzurri. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Corso si è lasciato andare tra presente e passato:

COPPA CAMPIONI – “E’ stata una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto come calciatore. Tutti sapevano la formazione dell’Inter dopo che aveva vinto, ma quella del Real la sapevano tutti già da prima”.

CALCIO – “Oggi è più veloce, ma anche noi avevamo giocatori veloci e facevamo girare il pallone. Oggi si gioca tutto sul breve ed è anche per quello che sembra veloce. Il calcio dei miei tempi era più interessante di quello di oggi”.

SERIE A – “Non è facile ma i vertici ne fanno di tutti i colori, nessuno si prende la responsabilità. Finché non vedo le squadre in campo non ci credo”.

INTER – “In questo momento abbiamo una società valida, un allenatore bravo e buoni giocatori. Penso che entro 2-3 anni faremo qualcosa di buono”.

