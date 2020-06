Corso, Moratti lo ricorda: “Inventava calcio, l’Inter era il suo amore. Da lui finte mai viste prima”

Intervistato da Radio Sportiva, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha ricordato Mario Corso, storico calciatore della squadra che con il padre Angelo ha dominato l’Italia e l’Europa, scomparsa stamattina: “La sua particolarità è quella di essere stato un calciatore eccezionale: inventava calcio ed è stato per le emozioni che dava ai tifosi il numero uno. Tutte le nazionali del mondo lo avrebbero voluto. Era una persona schiva ma amante della libertà, e questo aspetto lo esprimeva nel calcio, uscendo dagli schemi e mettendo in condizione la squadra di vincere tanti trofei”.

Moratti continua: “Lui ha fatto anche l’allenatore, era bravo ma il suo amore era per l’Inter e quindi preferiva vivere a Milano rimanendo vicino alla società. Il bello di Corso è che ti inventava una finta che non avei mai visto prima: era continuo, ha giocato tantissime partite ed è difficilissimo confrontarlo con qualche altro giocatore, era un pezzo unico. Aveva molto buon senso ma era appassionato di calcio e quello che a lui piaceva era indicare giocatori giovani che vedeva in giro e che avessero almeno un po’ di classe. Se ne va un altro pezzo di un calcio di altri tempi”.