Corso su Eriksen: “Inizio deludente, ma il problema è fisico. Sulle punizioni è un cecchino!”

Qualche critica a Christian Eriksen, per il suo inizio di esperienza nerazzurra con il freno a mano tirato, è arrivata da più parti. Quest’oggi, intervistato da Gazzetta.it, è stato il turno di Mario Corso, che però identifica nel lato fisico la spiegazione al suo start deludente. Ecco le sue dichiarazioni.

Inizio opaco – “Un potenziale top player che, a Milano, ha tutto per esplodere e fare la differenza. Ma ha giocato pochissimo, un motivo dovrà pur esserci… Personalmente, credo che il problema sia prettamente fisico: per un centrocampista, giocare in Italia non è mai facile. Eriksen ha qualità da vendere, ma ancora poca quantità. Allo stato attuale, va considerato una delusione, ma quando migliorerà in questo aspetto sarà determinante. Ne sono certo. A Londra ha fatto vedere cose non da giocatore normale: per quale motivo non dovrebbe proporle anche all’Inter?”.

Ruolo in campo – “Sono tutti bravi a parlare di ruolo, poi il campo è un’altra cosa. È un calciatore duttile, forse dietro le punte potrebbe essere veramente decisivo: ha una grandissima visione di gioco, personalità e non ha paura di provare il numero. Lo vedo bene come dieci”.

Duello di punizioni tra i due – “Bella lotta (sorride, ndr)! Scherzi a parte, sono felice che l’Inter abbia preso un vero specialista: era dai tempi di Alvaro Recoba e Wesley Sneijder che non ne aveva uno di questo livello!”.

