CorSera – La Serie A rischia di saltare con un solo contagio: ecco le persone coinvolte

C’è una piccola possibilità che il campionato di Serie A venga sospeso nel corso delle prossime settimane. Come sottolineato dal Corriere della Sera nelle pagine di questa mattina, cosa accadrebbe qualora uno dei 600 giocatori in rosa nelle venti squadre di A o uno tra i mille professionisti che a vario titolo lavorano a contatto con le squadre o uno dei circa 30 arbitri impegnati fin qui, o anche solo uno dei loro familiari, dovesse risultare positivo al coronavirus?

Risposta piuttosto semplice, stando al noto quotidiano milanese, secondo cui la prima scelta razionale ricadrebbe sulla sospensione immediata del campionato. Uno scenario che in questo momento sembra apocalittico, ma che non va escluso vista l’alta percentuale di persona contagiate ora dopo ora. Una prospettiva che dovrebbero inquadrare i dirigenti di tutti i club italiani, cercando di rispettare pedissequamente le misure precauzionali già disposte nei prossimi match in programma.



