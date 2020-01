GdS – Dal superare gennaio allo scudetto: le 20 cose da fare nel nuovo anno

Il 2020 dell’Inter potrebbe essere un anno davvero speciale. Il 2019 si è chiuso con la testa della classifica che Conte e i suoi ragazzi devono tenere a tutti i costi. La Gazzetta dello Sport ha stilato una lista di 20 cose da fare nel 2020 per far si che quest’anno sia diverso dagli altri, per lasciare un segno e per dimostrare che Antonio Conte è il vero top player di questa squadra.

Ecco la lista delle cose da fare dell’Inter nel 2020:

1 Superare gennaio: perché molti prima di Conte erano arrivati all’anno nuovo da primi in classifica, ma poi tutto è andato in fumo. Superare questo mese senza crisi sarebbe una svolta;

2 Qualità in mezzo: con l’infermeria quasi vuota, si deve pensare a riportare la qualità di Barella e Sensi a centrocampo senza perdere forza, corsa ed efficacia;

3 Banderillas per il Toro: far crescere ancora di più Lautaro e per trasformarlo ancora di più in un ‘crack’;

4 Pressing su Marotta: martellare la dirigenze per far arrivare Vidal, un esterno e un vice Lukaku;

5 Il dominio dei cieli: tre centrali e nemmeno un gol di testa, nel 2020 bisogna sfruttare i tre difensori per segnare gol sui calci

6 Fare strada in coppa: la Coppa Italia non è un piano B e non va sacrificata;

7 Alternative alla LuLa: non bastano solo i due attaccanti per proseguire, Sanchez ok, ma servono altre strade per arrivare al gol;

8 Carote per Bastoni: deve diventare una colonna della squadra e va gestito senza dover urtare i titolari;

9 Far fruttare San Siro: lo stadio dovrà essere trascinante e i 60 mila devono essere una costante;

10 Ibra al freddo: il Milan deve essere tenuto a distanza

11 Li odio i giovedì: ruotare in Europa League è d’obbligo, ma senza esagerare. Andare avanti nella competizione è fondamentale;

12 Fascia di miracoli: sulle fasce bisognerà teleguidare Candreva, Asamoah, Biraghi e Lazaro;

13 Variazioni sul tema: il 3-5-2 ormai è imparato a memoria, ma vanno inserite delle sorprese per colpire l’avversario, magari con il 3-4-2-1;

14 Tutti come Borja: i panchinari non devono essere sedotti, usati e abbandonati e devono farsi trovare sempre pronti:

15 Zero pause epiche: Brozovic dovrà eliminare le pause

16 Punizioni dirette: da tanto non si segna su un calcio di punizione e l’incantesimo va rotto

17 Il delitto perfetto: un colpo allo Stadium sarebbe perfetto

18 Tensione modulata: gli sfoghi nel post-partita vanno moderati;

19 Ricostruire il fortino: la solidità in difesa è un’esigenza;

20 Scudetto! E’ questo il vero proposito

