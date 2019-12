Cosmi lancia la Juventus in vetta: “Inter oltre le sue potenzialità, ma bianconeri superiori”

Tempo di primi bilanci in Serie A, con il campionato vicino alla chiusura del suo girone d’andata. Ai microfoni di Radio Sportiva mister Serse Cosmi, con un ricco passato in panchina nel massimo campionato, ha tracciato il suo bilancio su quanto visto fin qui soprattutto ai vertici della classifica.

“La Juventus vista in questa prima parte di campionato non è una novità, al di là del cambio in panchina si presentava comunque con i favori del pronostico ai nastri di partenza. L’Inter sta andando oltre le proprie potenzialità che secondo me restano comunque inferiori rispetto alla Vecchia Signora. Ai vertici manca il Napoli che pensavo potesse riuscire ad insidiare il primo posto della Juventus: gli azzurri stanno attraversando un momento complicato. Non mi aspettavo la Lazio così vicina al primo posto: ha dei valori globali”. Queste le parole di Serse Cosmi: Inter protagonista oltre le proprie potenzialità grazie anche a Conte, ma la Juventus resta superiore.

