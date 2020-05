Costacurta: “Inter, tieniti stretto Lautaro! Tonali è meglio di Brozovic”. Poi la critica a Lukaku

Billy Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi opinionista Sky, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport per parlare dei temi più caldi che tengono banco in Serie A e delle trattative di mercato più bollenti delle ultime settimane.

L’Inter di Conte: “E’ stata una stagione finora ottima, vedendo le due partite con la Juventus la differenza si è notata e proprio per questo va ancora di più esaltato il lavoro di Antonio”.

Il futuro di Lautaro: “L’Inter giocatori come lui li deve tenere. Poi se lui dice che vuole andare a giocare con Messi al Barcellona, il discorso è diverso. Però io credo che le grandi squadre i giocatori forti non li debbano dare via e Martinez è uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Chi al suo posto? Se stanno pensando a Werner, credo sia perfetto: ha una velocità pazzesca e un’esperienza internazionale molto buona. Si parla pure di Aubameyang, anche Lacazette si integrerebbe bene con Lukaku”.

La critica a Lukaku: “Quanti gol ha fatto Lukaku con le grandi? Lo stesso discorso vale per Immobile. Però come fai a dire che non stati le fonti di succsso per Inter e Lazio? Non puoi. Questo non toglie che per diventare campioni entrambi devono iniziare a segnare contro le prime tre-quattro del campionato”.

L’elogio a Tonali: “Il colpo dell’estate lo fa chi prende lui. A centrocampo non ce n’è uno forte come lui a quella età. Per me è meglio di Brozovic, può giocare in tutte le squadre più forti d’Europa”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!