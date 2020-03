Costacurta: “Playoff? Idea emozionante. A Conte serve più tempo, la squadra ha dato tutto”

Risulta davvero complicato parlare di calcio vero e proprio in questi ultimi giorni, in cui prendiamo atto della continua espansione nel numero dei contagi e dell’aumento dei morti causato proprio dal Covid-19. Ciononostante, Sky Sport 24 sta tentando di andare avanti comunque con analisi e contributi originali per offrire momenti di leggerezza ed intrattenimento ai tanti appassionati di sport in Italia, cercando di rendere meno complicata la quarantena cui tutti sono sottoposti da quasi una settimana. In collegamento streaming, nel pomeriggio è intervenuto ad esempio l’ex difensore Billy Costacurta.

Il suo commento sull’idea playoff e sulla stagione sin qui condotta dall’Inter: “Calendario? Difficile ripartire senza intoppi. L’idea playoff non mi dispiace, ma anche estesa a sei squadre e non solo a quattro, con Juventus e Lazio già qualificate e le sfide Inter-Napoli e Atalanta-Roma. Gli stessi risultati delle due partite andrebbero a premiare la classifica. Sarebbe una novità rispetto al passato, molto emozionante rispetto al normale. Conte? Gli serve più tempo. La squadra ha dato tutto quello che aveva, adesso hanno capito cosa fare per dare forza all’Inter, come squadra ma anche come brand”.

