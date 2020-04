Mercato – Coutinho-Bayern, riscatto lontano. Il Chelsea offre 80 milioni al Barcellona

Quello di Premier League, fino a questo momento, è stato per distacco il campionato in cui meglio ha reso il talento di Philippe Coutinho e proprio in Inghilterra potrebbe proseguire la sua carriera. Nonostante il buon esito del prestito al Bayern Monaco, il fantasista brasiliano non verrà riscattato con ogni probabilità dal club bavarese a fine stagione, facendo così ritorno al Barcellona. Tra la varie opzioni in mano dei blaugrana resta molto quotata l’opportunità di utilizzarlo come contropartita per le varie operazioni con Inter e PSG, per Lautaro Martinez o Neymar.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, però, proprio in Inghilterra un club in particolare sta preparando una ricchissima offerta per strapparlo a titolo definitivo al Barcellona. Stiamo parlando del Chelsea di Franck Lampard, pronto ad offrire ben 80 milioni di euro. Cifra sicuramente ben lontana dai 120 milioni che avrebbe dovuto sborsare il Bayern Monaco per riscattarlo, ma che in un periodo di imminente crisi economica per via del coronavirus potrebbe comunque soddisfare le richieste blaugrana.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!