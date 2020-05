Coutinho, parla il tecnico bavarese Flick: “Non so cosa succederà al termine della stagione”

La prossima sessione estiva di calciomercato sarà un vaso di Pandora per molti atleti nel panorama calcistico europeo: l’incertezza regna sovrana, con il futuro sempre meno pronosticabile. Uno dei giocatori a non avere una prospettiva sicura è indubbiamente Philippe Coutinho, visto che il Bayern Monaco, probabilmente, non verserà i 120 milioni di riscatto per accaparrarsi il brasiliano.

Nonostante l’apparente addio alla Bundesliga, il tecnico dei bavaresi Hansi Flick, come riportato dal Daily Mail, ha lasciato uno spiraglio aperto per la permanenza dell’ex Inter e Liverpool prima della sfida all’Union Berlino: “Non so cosa succederà con Coutinho alla fine della stagione; Philippe è un bravo ragazzo ed un calciatore eccellente: amo lavorare con lui. Speriamo che ritorni presto con noi (è fuori per un infortunio, ndr) per giocare qualche partita prima del termine del campionato“.

Su Coutinho si è registrato l’interesse di diverse compagini britanniche, tra cui l’Everton di Carlo Ancelotti ed il Chelsea di Frank Lampard.

