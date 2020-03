Coutinho malinconico, vuole l’Italia: Conte però lo snobba, cerca altro

Ripartire, avere più spazio per esprimersi, due costanti finora nella carriera di Philippe Coutinho. Il talento brasiliano assaporò il calcio europeo proprio con i colori dell’Inter ormai ben 10 anni fa. Nel 2010 infatti sbarcò in Italia la primissima volta dal Vasco De Gama, un’operazione del valore di 2.5 milioni di euro.

Ceduto al Liverpool, il 27enne trovò poco spazio anche una volta passato al Barcellona dei fenomeni, ecco quindi il suo trasferimento in prestito al Bayern Monaco la scorsa estate. Il brasiliano però, anche in Germania non è riuscito a scaldare i cuori, ecco perché è sempre più probabile un suo ritorno in Catalogna a fine stagione, se mai ci fosse una fine. Il suo nome è accostato alla Juventus prima, all‘Inter poi e non finisce qui.

Coutinho, come riporta Calciomercato.com, si propone spesso e volentieri per un ritorno in Italia, l’idea di un ritorno però non accende particolarmente le fantasie della Beneamata per più motivi: vero che il suo nome rimbalza dalla Spagna come opportunità nell’affare Lautaro, ma in realtà fino a questo momento al di là dei segnali diretti del giocatore, l’Inter non ne ha parlato col Barcellona perché cerca giocatori diversi rispetto a lui.

Si è già fatto un investimento come Eriksen in quel ruolo e con le medesime caratteristiche, inoltre, Conte in prima persona si aspetta giocatori con punti di forza differenti rispetto al brasiliano che quindi, non è nella lista nerazzurra al momento. Ecco quindi che Philippe si guarda attorno, ancora, per ripartire dove può avere davvero spazio e margine per incidere.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!