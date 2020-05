Il prolungamento della stagione e le ‘Covid-19 FAQ’ della FIFA: come si procederà con prestiti, contratti e mercato

La FIFA, oggi, ha pubblicato delle FAQ (Frequently asked questions) per fare chiarezza su come i club, visto il prolungamento della stagione, dovranno regolarsi circa i contratti in scadenza, i prestiti, i bilanci e il calciomercato: e in teoria senza fare chiarezza su nulla, anche perché queste FAQ non sono destinate ad avere potestà decisionale su alcunché (non possono infatti essere considerate fonti del diritto), e poi perché le medesime FAQ sono state inviate a società, calciatori e Leghe, che potranno presentare tutti gli emendamenti che vorranno, motivo per cui è lecito aspettarsi che questi indirizzi, dati dalla FIFA, possano subire – di qui alle prossime settimane – ancora pesanti variazioni. In definitiva, si tratta, per ora, di una relazioncina da 27 pagine inviata alle componenti del calcio europeo, che si limita a dare qualche linea guida di massima su come procedere sulle questioni sopra elencate. Ad oggi, nulla più.

Bene, ma quali sono gli indirizzi verso cui questo atto sembra tendere, in attesa che le controparti ne annacquino più o meno il testo? Il primo indirizzo che la FIFA suggerisce è quello relativo ai contratti in scadenza, uno dei veri temi scaturiti dall’allungamento del contratto. Se si gioca sino al 2(0?) agosto – domanda – che si fa con i giocatori cui scade il contratto il 30 giugno? Risposta della FIFA: l’organismo internazionale non ha il potere di allungare arbitrariamente (in modo coatto, come si dice) i contratti dei calciatori oltre il 30 giugno senza che tutte le parti siano d’accordo. Ergo, il prolungamento dei contratti di un paio di mesi è una possibilità per la quale le società possono optare, ma a cui non sono obbligate.

La FIFA, poi, demanda al buon senso delle singole Federazioni, delle singole Leghe e – stringi stringi – dei singoli individui anche la questione dei prestiti: per regolamento, i riscatti, almeno in Italia, andrebbero comunicati cinque giorni prima che finisca la stagione. Ora: dato l’allungamento dell’annata sino al mese di agosto – e vista l’incertezza sulla data ufficiale della chiusura della stagione – non è chiaro se questa data sia, di conseguenza, slittata o meno. Quello che la FIFA pare chiedere è che le questioni vengano risolte mediante accordi collettivi per ciascun movimento calcistico nazionale. Traduzione: in Italia, occorrerebbe una mobilitazione da parte dell’Assocalciatori di Tommasi con le società e la Federazione. L’auspicio, comunque, è quello di arrivare alla fine dei campionati con le rose il più possibile integre, senza disperdere troppi pezzi per strada.

E se già, sino a questo momento, è parso di capire che la FIFA – nelle sue Covid-19 FAQ – non sembri volersi esporre più di tanto, e, anzi, cerchi di delegare il più possibile le decisioni ai singoli organismi, le questioni relative al bilancio e al mercato vengono completamente bypassate. Per quanto riguarda i bilanci, infatti, le società che chiudano i conti al 30 giugno (cioè quasi tutte, eccetto, ad esempio, la Fiorentina che chiude il bilancio con l’anno solare) vogliono sapere se far ricadere le proroghe dei prestiti su un bilancio piuttosto che sull’altro, così come le proroghe dei contratti. La domanda è frequente, è a tutti gli effetti una FAQ: ma manca la risposta. Anche per quanto riguarda il calciomercato, la FIFA non ha dato nessuna indicazione precisa. L’idea è quella di fare una sessione di mercato dall’1 settembre al 2 ottobre, ma le singole Federazioni potrebbero anche decidere di far cominciare la sessione dei trasferimenti verso il 20 agosto. Morale: la FIFA ha stilato una relazione per ribadire come i singoli organi del calcio, la situazione post-coronavirus, se la dovranno gestire sostanzialmente da soli. Cosa che comunque avrebbero fatto.

