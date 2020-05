Covid-19, impatto oneroso sui top club: 7 miliardi di euro andati in fumo

“Non tutti i club hanno azionisti dotati di elevate disponibilità finanziarie ed è probabile che assisteremo a un ampliamento delle disuguaglianze tra i grandi e piccole società”. Parola di Deutsche Bank, che in uno studio ha analizzato l’impatto della crisi derivante dall’emergenza legata al Coronavirus sul mondo del calcio. Lo studio si concentra sui primi 20 club a livello europeo per ricavi, in base alla classifica della Football Money League di Deloitte. Secondo questa analisi, per la stagione 2019/2020, si stima un calo che oscilla tra il 10 e il 30% per quanto riguarda i diritti televisivi; lo stesso vale per la pubblicità commerciale, mentre per quanto riguarda i biglietti troviamo una perdita di importi pro-rata delle partite rimanenti. L’impatto negativo è racchiuso in una forbice che va dai 1,2 e 2,7 miliardi di euro, considerando i ricavi della scorsa stagione, 9,283 miliardi di euro, lo scossone è parecchio grave. Per quanto riguarda invece la stagione 2020/2021, gli analisti hanno stimato il danno relativamente a due scenari: lo scenario migliore prevede una riapertura con un’affluenza leggermente inferiore negli stadi, per quanto riguarda i diritti televisivi verrebbe confermato lo stesso tipo di contratto di questa stagione, mentre per i biglietti ci sarà un calo dei prezzi per via di un minor numero di persone allo stadio. In tutto la perdita prevista oscilla tra i 330 milioni e i 1,19 miliardi di euro.

Nella peggiore delle ipotesi, dunque, i top club del calcio europeo vedrebbero così andare in fumo oltre 7 miliardi di euro nelle prossime due stagioni. Dando un’occhiata ai singoli club, il Barcellona potrebbe veder calare il proprio fatturato fino a un massimo di 260 milioni nel 2019/20 e 450 milioni nel 2020/21; per il Real Madrid si arriverebbe fino a 230 milioni nel 2019/20 e 400 milioni nel 2020/20 in meno, mentre per quanto riguarda il Manchester United il calo massimo sarebbe rispettivamente di 215 e 360 milioni. Restando in casa nostra, la Juventus potrebbe accusare un calo dei ricavi pari a rispettivamente 65/140 milioni nel 2019/20 e tra 15/55 milioni e 120/215 milioni nel 2020/21. Per l’Inter il calo potrebbe arrivare a 50/110 milioni nel 2018/19, mentre tra 15/55 milioni e 95/170 milioni nel 2020/21. In casa Roma si potrebbe arrivare a minori introiti per 30/70 milioni nel 2019/20 e tra 5/20 milioni e per 45/90 milioni nel 2020/21. Infine, il Napoli potrebbe vedere i suoi ricavi 2019/2020 scendere di un intervallo di 25/60 milioni, mentre nel 20120/21 potrebbero scendere tra 5/15 milioni e 25/70 milioni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!