Covid-19, la FIGC cerca la soluzione: ecco il Fondo Salva Calcio

Il presidente della Lega A Paolo Dal Pino, della Lega B Mauro Balata, della Lega Pro Francesco Ghirelli, della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, dell’AIC Damiano Tommasi, dell’AIAC Renzo Ulivieri e dell’AIA Marcello Nicchi, tutti presenti quest’oggi per la riunione del tavolo di lavoro anticrisi Covid-19 convocata dal presidente FIGC Gabriele Gravina.

L’obiettivo e la priorità è stata ribadita: operare nell’interesse del calcio italiano nel suo complesso, senza preferenze o agevolazioni per una singola componente. Durante la conferenza, svoltasi in videochiamata, ci si è confrontati sull’opportunità di rappresentare al Governo le richieste urgenti e le proposte a medio termine che agevolino provvedimenti legislativi in grado di accelerare lo sviluppo dell’intero settore produttivo calcistico.

Nel documento da presentare entro il mese di aprile, è stata data priorità alle richieste più urgenti per fronteggiare l’attuale crisi di liquidità: il riconoscimento dello stato di crisi del settore calcistico per cause di forza maggiore; la proroga delle concessioni d’uso di impianti sportivi e la sospensione del pagamento dei canoni di locazione e concessione, il differimento delle scadenze fiscali, l’estensione della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà ai lavoratori non sportivi e anche per i lavoratori sportivi di B e C, fino ad un massimo di 50 mila euro lordi.