Cozzoli (presidente Sport e Salute): “Allenamenti di gruppo? Il 18 la giornata giusta. Aspettiamo l’ok del Governo”

Far ripartire lo sport per salvare i quattrini. La sintesi, brutale, è questa: ed è questo il motivo per cui, alla fine, in mezzo a mille non-decisioni e a lanci di strali e improvvise ricucite a livello istituzionale, tutti si adopereranno per far ripartire lo sport, e dunque anche il calcio di vertice. A confermarlo, ai microfoni di Quei Bravi Ragazzi, trasmissione in onda sulle frequenze di Rai Radio 2, è anche Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute: “Siamo pronti a ripartire: i circoli, le palestre, le società dilettantistiche – spiega – Il 18 maggio sarà il giorno giusto anche per lo sport di base”.

Cozzoli spara già la data: anche se, del resto, è stato lo stesso Spadafora, Ministro dello Sport, ad aver annunciato l’imminenza di un protocollo almeno per quanto riguarda la FIGC, e ad aver comunque individuato la data del 18 maggio come possibile – e per ora solo possibile – data della ripresa degli allenamenti di gruppo: “Per un po’ non sarà proprio lo sport che conosciamo: forse vedremo atleti piccoli e grandi mascherati, andranno rispettate alcune regole sul distanziamento, ci sarà il gel igienizzante all’ingresso dei campi, ma è il momento, in piena sicurezza, di tornare a giocare – continua Cozzoli – Abbiamo inviato, con il Governo, le linee guida al Comitato tecnico-scientifico. Aspettiamo un via libera nei prossimi giorni”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!