Cresce il pressing del Verona per Dimarco: sulle tracce dell’esterno anche il Genoa

Prova lo scatto l’Hellas Verona per aggiudicarsi Federico Dimarco già per l’attuale finestra invernale di mercato. Come riportato da gianlucadimarzio.com, gli scaligeri sarebbero pronti all’assalto per assicurarsi il giocatore in vista della seconda parte di campionato. Passi in avanti da parte della squadra di Juric, intenzionato a rinforzare le corsie laterali dei suoi per permettere ai gialloblù di continuare a volare.

Non solo l’Hellas sulle tracce dell’interista. Nelle scorse ore infatti anche il Genoa si sarebbe fatto avanti nella corsa a Federico Dimarco. L’esterno dei nerazzurri sta faticando nel trovare spazio all’interno dell’undici di Conte, il tutto nonostante l’ottima stagione vissuta con la maglia del Parma lo scorso anno. Valigie pronte per il classe ’97, con il Verona vicino al pressing decisivo sul mercato invernale.

