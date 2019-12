Crescita esponenziale dell’Inter sui social media: i numeri

L’anno sta per volgere al termine, ed è tempo di tirare le somme. 2019 molto positivo per l’Inter, non solo in campo, ma anche fuori. Il club nerazzurro è infatti cresciuto esponenzialmente anche sui social network, come testimonia la speciale classifica stilata da IQUII Sport, in cui la Beneamata occupa il primo posto con una crescita del 63.7% dei fan.

Ecco l’analisi di IQUII Sport: “I nerazzurri si trovano davanti a tutti: con un incremento della fanbase del 63.7% nel solo 2019, l’Inter risulta essere la squadra più cresciuta sull’anno, tra le TOP 20 considerate nel nostro studio. L’arrivo di Conte e l’attuale primato in Serie A, a pari punti con la Juventus, hanno sicuramente contribuito al successo dei nerazzurri sui canali online. Inoltre, l’ottimo lavoro svolto da Inter Media House sta pienamente dando i suoi frutti: le innovative campagne di comunicazione come #NotForEveryone, vero e proprio manifesto dei colori nerazzurri, e #Buu (Brothers Universally United), la campagna di inclusione contro il razzismo lanciata lo scorso gennaio, sono l’esempio dello straordinario lavoro del reparto media del club nerazzurro.”

