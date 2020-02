Crespo e i consigli a Icardi: “Mauro, partecipa di più alla manovra”

Una doppia parentesi nerazzurra in carriera, inframezzata da un anno rossonero e due in maglia blues con il Chelsea, e tre scudetti vinti: stiamo parlando ovviamente di Hernan Crespo, ex attaccante argentino rimasto indelebilmente scolpito nei cuori dei tifosi interisti.

Da un bomber argentino all’altro, da un ex numero 9 nerazzurro all’altro, perché nella sua intervista rilasciata a RMC Sport Valdanito ha parlato delle caratteristiche tecniche di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter e attualmente in prestito al PSG, seppur ancora di proprietà interista:

CHE LAMPI – “Icardi ha dei lampi che mi piacciono e mi sono sempre piaciuti. Penso che ancora oggi ha parecchi margini di miglioramento”.

IL CONSIGLIO – Crespo ha voluto consigliare l’attaccante più giovane: “Vorrei vederlo partecipare un po’ più alla manovra offensiva della squadra, senza però che venga intaccato la sua capacità di fare gol. Ovviamente bisogna capire anche il gioco e le necessità della squadra in cui gioca, perché se hai in squadra Di Maria, Mbappè e Neymar diventa quasi naturale dover restare in area per concretizzare”.

