Crespo: “Lautaro deve rimanere all’Inter, ci sarebbero migliaia di ragioni”

Dopo aver vissuto le prime esperienze in panchina con Parma e Modena, Hernan Crespo ha scelto di ripartire dall’Argentina nel nuovo ruolo di allenatore con il Defensa y Justicia. L’ex centravanti nerazzurro continua comunque a seguire con grande interesse il nostro campionato, con un occhio di riguardo nei confronti dei connazionali argentini che militano in Serie A. Tra questi c’è ovviamente Lautaro Martinez, che come lui sta facendo benissimo con addosso i colori dell’Inter. Intervistato da goal.com, l’ex attaccante ha parlato proprio delle voci di mercato legate al Toro.

Questo il suo suggerimento: “Mi piacerebbe che Lautaro rimanesse all’Inter per migliaia di ragioni. È in un grande club e sarebbe positivo andare avanti così per altri due o tre anni. Bisogna convivere con la pressione di dover giocare sempre allo stesso livello, serve equilibrio, che si può trovare con la continuità in una stessa squadra. In questo senso credo sia meglio per lui rimanere all’Inter. È giovane, ha già vissuto molti cambiamenti, questo è stato il suo primo anno da titolare, se lo è guadagnato e non ha nemmeno finito la stagione”.

