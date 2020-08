Crespo: “Lautaro? Esplosione evidente. La sua presenza in Nazionale genera entusiasmo”

Si parla parecchio anche in Argentina del futuro di Lautaro Martinez. Nell’intervento di Hernan Crespo ai microfoni di ESPN, però, l’ex attaccante ha preferito parlare del Toro in ottica Nazionale, lasciando in secondo piano il tema calciomercato. Secondo l’attuale tecnico del Defensa y Justicia, il centravanti dell’Inter genera un grandissimo entusiasmo in ottica Nazionale, ma sarà importante per il ct Scaloni riuscire a trovare un assetto equilibrato per far convivere l’enorme talento della selezione albiceleste.

Queste le parole di Crespo: “Cosa penso di Lautaro? E’ indiscutibile la sua esplosione, non solo al Racing ma anche all’Inter. Al di là che venga ceduto o meno, ma genere tanto entusiasmo. Ma prima di questo, in ottica nazionale, andrà cercato equilibrio. Questo sarà un lavoro di Scaloni e sono sicuro che farà del suo meglio”.

