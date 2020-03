Crespo: “Lautaro? Spero resti all’Inter. Sogno il Mondiale con l’Argentina”

Intervistato dai microfoni di Fox Sports, l’ex centravanti nerazzurro Hernan Crespo – oggi allenatore del Defensa y Justicia – ha raccontato il suo sogno nel cassetto che coinvolge tutta l’Argentina analizzando anche il possibile futuro di Lautaro Martinez, esploso quest’anno con i colori nerazzurri.

LAUTARO – “Mi piacerebbe vederlo per qualche anno in più all’Inter, anche perché ai nerazzurri sono legato. Ha iniziato a giocare con continuità quest’anno perché prima davanti a lui c’era Icardi ed ha spiccato da subito il volo. Spero resti un altro po’, per due o tre anni. Poi il mercato sarà un’altra cosa”

ARGENTINA – “Mi piacerebbe diventare DT della Nazionale Argentina e tornare alle grandi manifestazioni. Mi piacerebbe, però fa parte dei miei sogni. Bisogna impegnarsi e lavorare. Voglio diventare campione del mondo con la Seleccion, darei tutto per questo. Ci ho provato tre volte, ho avuto la fortuna di partecipare e lo darei in cambio di qualsiasi cosa”

