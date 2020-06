Crespo: “Da Mourinho ho imparato come si allena. Vorrei un’esperienza in Premier League”

Dopo aver mosso i primi passi da allenatore in Italia, Hernan Crespo ha scelto di ripartire dalla sua Argentina in queste nuove e stimolanti vesti. L’ex attaccante, lo scorso anno al Banfield e adesso sulla panchina del Defensa y Justicia, sta pian piano crescendo e accumulando la necessaria esperienza in vista di un ritorno in Europa, come auspicato dallo stesso allenatore nelle parole riprese questa mattina su Sky Sports in cui ha rivelato questo suo piccolo sogno.

Queste le dichiarazioni pronunciate da Crespo: “José Mourinho mi ha fatto vedere come si comporta un allenatore top, non si tratta solo di scegliere gli undici titolari. Comprende tutto, a 360 gradi, in termini di comunicazione con giornalisti, governance, giocatori, allenatori. Sei in mezzo a tutti questi gruppi. La Premier League è migliore di prima, continua a crescere. “Perché non tornare futuro? Vorrei tornare a lavorare in Europa, mi piacerebbe allenare in Premier League”.

