Cristiano Zanetti: “Il campionato non può riprendere. Io all’Inter? Fu uno shock”

E’ intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Inter, Fiorentina e Roma. Ha parlato della situazione del calcio italiano legata all’emergenza Coronavirus, esprimendo un parere sulla possibile ripresa del torneo: “Credo sia molto difficile tornare in campo, perché è uno sport di contatto e i calciatori sono a rischio. La stagione va conclusa così, senza assegnare il titolo ma solo i posti in Champions, per poi riprendere il prossimo anno”.

Inoltre, l’ex calciatore azzurro tifoso della Fiorentina, ha raccontato la sua esperienza passata da giocatore, in particolare il passaggio tra la squadra viola e quella nerazzurra: “Dopo l’esordio la Fiorentina decise di vendermi all’Inter e per me fu uno shock. Mi è dispiaciuto, perché avevo fatto 7 anni nel settore giovanile, però decisero così. Ho avuto la mia rivincita quando mi hanno richiamato per fare la Champions, avevo voglia di rivincita e di dimostrare che si erano sbagliati a vendermi. Avevo 19 anni, c’ero talmente rimasto male che la ferita non si è mai ricucita del tutto”.



