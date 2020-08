Crotone, Vrenna bussa in casa Inter: “Esposito e Agoume? Ci piacciono, ma non c’è nessuna trattativa”

Solo pochi giorni fa il Crotone ha festeggiato il suo ritorno in Serie A, dopo un paio d’anni di castigo in Serie B in seguito alla retrocessione del 2018: e la società pitagorica è già al lavoro per piazzare i primi innesti per la prossima stagione, nella quale i calabresi cercheranno di salvarsi possibilmente senza eccessiva sofferenza. E, per rinforzare la propria squadra, potrebbe guardare anche a qualche giovane elemento in casa Inter: su tutti Esposito e Agoume. A parlarne, ai microfoni di Sky Sport, è il dg del Crotone Raffaele Vrenna.

“Sono dei giocatori che hanno accostato a noi, e che a noi sicuramente piacciono tanto perché sono dei profili importantissimi – ha dichiarato il dirigente – Esposito ha all’attivo delle presenze con l’Inter anche in Champions, Agoume è uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. Potrebbero fare bene in Calabria, ma al momento non c’è nessuna trattativa avviata: sono solo nomi fatti, più avanti vedremo se imbastirla, ma sono dei profili importanti”.

