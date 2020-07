Cruz: “Contento che l’Inter sia tornata a lottare per lo scudetto. Quando arrivai nel 2003…”

Tra i calciatori che hanno vestito le maglie sia dell’Inter che del Bologna, non può che tornare in mente il grande ex attaccante Julio Ricardo Cruz. Soprannominato El Jardinero, l’argentino è stato intervistato proprio in occasione del match odierno sulle colonne de il Resto del Carlino per ricordare i sentimenti che a distanza di anni lo legano ad entrambe le società. Nei confronti dei nerazzurri, poi, Cruz si è detto contento per il rendimento dell’attuale stagione.

Ecco le parole dell’ex attaccante di Inter e Bologna: “Voglio molto bene ad entrambe le squadre, l’Inter mi fa piacere sia tornata a lottare per lo Scudetto e quando arrivai io nel 2003 non riusciva a competere per quel traguardo nonostante i grandi investimenti di Moratti. Poi abbiamo iniziato a vincere tutto e sono contento di essere stato lì”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!