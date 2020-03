Cruz: “Juve-Inter match scudetto. Derby d’Italia molto sentito anche in Sudamerica”

In un clima certamente non semplice per la situazione di emergenza che sta vivendo il paese, questa sera si gioca il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. Nel pre-partita di Inter TV, tra i contributi raccolti, è intervenuto telefonicamente l’ex attaccante nerazzurro Julio Ricardo Cruz, uno che di sfide contro i bianconeri certamente se ne intende viste le 7 reti siglate nel corso degli anni che lo hanno designato come uno dei migliori marcatori nello scontro diretto.

Ecco le sue parole nell’intervento telefonico: “Juventus-Inter? E’ un’opportunità per arrivare allo scudetto. Sarà una partita complicata, la Juventus ha paura dell’Inter perché sa quello che vuole e che cosa sta cercando. L’Inter invece è pronta a sfruttare l’occasione e va a Torino per vincere. Sono due buonissime squadre, l’Inter sta giocando per questo scudetto. Il derby d’Italia è una partita molto sentita, sia in Italia che in Sudamerica.”

