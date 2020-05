Dal Cts giunge un’altra indicazione: isolamento di 15 giorni prima dell’inizio del campionato

Le indicazioni del Cts, riportate nella giornata di ieri, con la quarentena obbligatoria in caso di positività e la responsabilità sui medici sociali, non sono le uniche. Il Cts, infatti, chiede un ulteriore accorgimento alle compagini di Serie A in vista della ripresa del campionato: la richiesta è quella di un isolamento di 15 giorni prima della ripartenza.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, tutte le compagini di Serie A dovranno seguire quest’isolamento di 15 giorni: calciatori e staff tecnici, nessuno escluso. Dopo questo periodo d’isolamento, si potrà pensare alla ripartenza del campionato.

