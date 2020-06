Cucchi: “Passo indietro dopo la Coppa Italia. Conte avrebbe voluto altri giocatori”

Dopo la giornata di compleanno appena conclusa, continua a tenere banco il pareggio (3-3) di ieri dell’Inter contro il Sassuolo. Un pareggio che per i nerazzurri ha quasi il sapore della sconfitta, sia per come la gara è nata (vantaggio dei neroverdi) e sia per come si è conclusa (pareggio in extremis). A destare rabbia e preoccupazione è però la prestazione della squadra di Antonio Conte. Una squadra apparsa molle, disorganizzata e facilmente vulnerabile.

Di questo ha parlato Riccardo Cucchi ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà:

PAREGGIO DI IERI – “Il primo a pensare che non abbia un organico all’altezza è lo stesso Conte. Avrebbe voluto altri giocatori, lo ha detto. Ha fatto un passo indietro l’Inter rispetto alla Coppa Italia. Eriksen? Dovrebbe puntare molto su di lui Conte. Dobbiamo però dire che ha giocato tre partite in pochi giorni e dopo uno stop di tre mesi conta. E conterà anche per le altre più avanti. L’Inter però non è fuori dai giochi. Nessuna squadra però ha un organico all’altezza della Juventus. Se la Juve non centrasse l’obiettivo Scudetto, non sarebbe per merito degli altri ma per propri demeriti”.

DEMERITI – “Quando si parla di Inter, si parla di pazza Inter. E’ sempre stata così. I suoi tifosi la amano anche per questo. Non mi aspettavo queste difficoltà. Era quella che mi aveva convinto di più in questa ripresa. E’ una grande squadra e con grandi ambizioni, si pretende che sia sempre ai massimi livelli. E’ stato preso il miglior tecnico in circolazione, ma è troppo severe il giudizio nei suoi confronti. Ci sono responsabilità sue ma ha anche un gruppo con troppe fragilità mentali, vedi anche Lautaro. Dovrà lavorare su questo ma anche i giocatori stessi devono aiutarsi”.



