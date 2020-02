Cutrone: “Provino con l’Inter? Mi dissero ti richiameremo, poi più nulla. Lautaro è tra i più forti al mondo”

Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sportweek del provino che a soli 8 anni ha svolto con l’Inter, squadra con cui poi non ha mai giocato. Ecco le sue parole: “Quel giorno eravamo tantissimi. Alla fine mi dissero ‘ti richiameremo sicuramente’, invece non seppi più nulla. Feci un provino al Monza, e quella soluzione mi stava bene. Ma quando arrivò la chiamata del Milan non ci pensai un attimo. Al provino segnai quattro gol: bastarono. In realtà mi avevano già scelto“.

“Numero uno, Lewandowski. E’ il più forte per la tranquillità, la naturalezza con cui fa le cose. Due, Higuain: gioca di squadra, facilità di smarcamento, di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Infine Lautaro: ci assomigliamo un po’ per determinazione e spirito di sacrificio. Entrambi aiutiamo la squadra. E poi c’è Ibra, ma lui è fuori categoria. Lui sa e può fare tutto“.

