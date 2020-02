Da Cambiasso e Materazzi ad Amadeus e Bonolis: i vip attesi a San Siro per Inter-Milan

Più di 75mila persone attese a San Siro, 200 Paesi collegati da tutto il mondo e un’audience potenziale di diverse centinaia di milioni di persone: Inter-Milan è l’evento di giornata atteso da tutti e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, molti vip hanno deciso di non perdersi questo appuntamento.

In tribuna previste le presenze dei ex nerazzurri Cambiasso, Samuel, Materazzi, Ferri, Berti, Beccalossi, Carbone, Galante e Suazo. Attesi da Sanremo Amadeus e Nicola Savino, ci sarà anche Paolo Bonolis. Presente anche il c.t. della Danimarca, il norvegese Age Hareide, per Eriksen mentre per De Vrij arriverà dall’Olanda il c.t. Ronald Koeman. Inevitabile anche la presenze del ct azzurro Roberto Mancini e del capo delegazione Gianluca Vialli.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!