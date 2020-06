Da esubero a titolare fisso: Candreva, il motorino instancabile rigenerato da Conte

Sembrava un esubero, invece ora è un titolare fisso. A 33 anni, Antonio Candreva è sempre più parte fondamentale del progetto dell’Inter. Dopo una stagione segnata dallo scarso impiego sotto la guida di Luciano Spalletti, è arrivato Antonio Conte e ha letteralmente rigenerato il centrocampista romano. Le 26 presenze, ornate dai 4 gol, sono il segnale che il tecnico pugliese ha trasformato il centrocampista classe’87, diventato padrone della fascia destra dei nerazzurri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo impiego sarà fondamentale nella parte finale di stagione, dove la Beneamata lotterà per obiettivi importanti.

La sua trasformazione è stata innanzitutto fisica: dieta ferrea e allenamenti ad alta intensità hanno fatto di Candreva un motorino instancabile, caratteristica che Conte ritiene sacra per il suo 3-5-2. Il suo contratto in scadenza nel 2021 è già pronto per essere discusso, rinnovando di un anno la sua permanenza a Milano. In questa stagione Antonio si è dimostrato letteralmente il re dei cross della Serie A, creando ben 45 occasioni da gol e fornendo sei assist. La fiducia nel mister nei suoi confronti è chiara: sarà lui il titolare anche nella parte finale della stagione.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!