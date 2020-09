Da Hakimi a Lukaku, Vieri svela la sua formazione del fantacalcio: quanti interisti!

La Serie A sta per ripartire e con essa anche la stagione del fantacalcio. Bobo Vieri, ex bomber dell’Inter, in una diretta Instagram su Magic Gazzetta ha svelato quelli che sono i giocatori su cui punterà in vista del campionato che è ormai alle porte. Premessa: la rosa di 23 calciatori è costruita con 250 Magic milioni.

Ecco le sue parole: “In attacco puntate su Lukaku. È una forza della natura, ricorda me. Io poi gli affiancherò due trequartisti: Orsolini e Chiesa. Ma se voi volete giocare a due punte vere, allora scommettete su Ibra. Vecchio? Andrà oltre i 20 gol”.

Lukaku ma non solo perché nell’11 titolare di Bobo Vieri ci sono altri interisti. A partire da Hakimi e Young nella difesa a 4 completata da Chiellini e Kjaer davanti a Szczesny.

A centrocampo, altri due giocatori dell’Inter, Barella e Sensi: “Stefano era partito alla grande e mi aspetto che non sia costretto a continui stop come nel 2019-20″. L’altro mediano è Rincon. In attacco appunto Chiesa e Orsolini alle spalle dell’unica punta Lukaku.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<